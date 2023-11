AKTIE IM FOKUS: Vonovia auf Hoch seit Februar - Immobilienwerte Wochensieger

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Hoffnung auf einen Zinsgipfel in den USA hat Immobilienwerte am Freitag weiter angetrieben. Der Stoxx Europe 600 Real Estate ist mit zweistelligem Wochenplus klarer Sieger im europäischen Branchentableau. Die im Kampf gegen die hohe Inflation gestiegenen Zinsen sind Gift für die Konzerne. Entsprechend war der Index Ende Oktober noch auf das tiefste Niveau seit 2012 abgesackt. Die zweite Zinspause der Fed in Folge löste jedoch eine deutliche Erholung aus. Inzwischen hoffen die Anleger auf sinkende Zinsen im kommenden Jahr.