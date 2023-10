AKTIE IM FOKUS: Varta ziehen an - Hoffnung auf Erholung dank Apple

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erneute Spekulationen über einen Großauftrag des iPhone-Konzerns Apple haben die Aktien des Batterieherstellers Varta am Montagmorgen angetrieben. Sie stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um fast zwölf Prozent auf 20,34 Euro. Auf Xetra wäre das ein Hoch seit Mitte September.

Varta-Chef Markus Hackstein sprach in einem Interview in der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag) von Lieferungen an einen wichtigen Großkunden, "der zuvor die Abrufe seiner Aufträge zurückgestellt" habe. Wer der Kunde für Minikopfhörer-Akkus sei, wollte Hackstein zwar nicht sagen, doch galt Apple in der Vergangenheit mit Blick auf Akkus für Airpods als einer der wichtigsten Varta-Kunden.

Allerdings hatte es bereits im Sommer Spekulationen über wieder bessere Geschäfte mit dem US-Konzern gegeben. Für eine nachhaltige Kurserholung vom Rekordtief unter 14 Euro von Anfang Juni reichte das bislang aber ebenso wenig, wie die Hoffnung des schon länger schwächelnden Unternehmens auf eine Umsatzbelebung im kommenden Jahr./mis/jha/