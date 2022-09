AKTIE IM FOKUS: Vantage Towers heben sich nach Kaufvotum von Unterstützung ab

Weitere Suchergebnisse zu "Vantage Towers":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Citigroup für Vantage Towers hat die Aktien des Funkmastenkonzerns am Dienstag beflügelt. Mit plus 2,7 Prozent auf 26,26 Euro zählten sie am späten Vormittag zu den Favoriten im MDax . Am Vortag hatten sie nach schwachem Beginn ausgehend von der Unterstützung an der 25-Euro-Marke bereits aufgeholt und den Handel noch im Plus beendet.

Citigroup-Analyst Georgios Ierodiaconou verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die Konsolidierungsbemühungen im Funkmastensektor. Vor diesem Hintergrund biete die jüngste Kursschwäche Kaufchancen./ajx/mis