AKTIE IM FOKUS: VW-Markenziel beeindruckt Anleger nach starkem Lauf kaum mehr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Pläne des Volkswagen-Konzerns zur Ergebnisverbesserung bei der Kernmarke VW Pkw haben am Mittwochnachmittag nur wenig bewegt. Die VW-Aktie legte zuletzt um ein Prozent auf 132,18 Euro zu. Zuvor war sie zeitweise noch bis auf 133,42 Euro und damit den höchsten Stand seit Mitte März geklettert. Allerdings befindet sich das Papier bereits seit Anfang Juni wieder stark im Aufwärtstrend und hat seither in der Spitze um insgesamt fast 15 Prozent zugelegt, wobei es nochmals besonders deutlich seit Montag nach oben ging. Da waren weitere detaillierte Informationen zu dem bereits zuvor in Aussicht gestellten Sparprogramm in Medienberichten durchgesickert, zuletzt vom "Handelsblatt".

Nun teilte das Unternehmen mit, dass die Wolfsburger für ihre renditeschwache Kernmarke VW Pkw eine Ergebnisverbesserung bis 2026 um zusammengenommen zehn Milliarden Euro anstreben und die operative Marge auf 6,5 Prozent steigen soll. Markenchef Thomas Schäfer hatte bereits angekündigt, die Marke nach einem schwachen ersten Quartal wieder auf mehr Rendite trimmen zu wollen./ck/men