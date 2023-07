AKTIE IM FOKUS: Unitedhealth überraschen positiv und schnellen an die Dow-Spitze

NEW YORK (dpa-AFX) - Unerwartet gute Quartalszahlen und ein etwas optimistischerer Jahresausblick haben am Freitag die Aktien von Unitedhealth angetrieben. Die Papiere des US-Krankenversicherers schnellten um 6,9 Prozent auf 478,49 US-Dollar in die Höhe und waren damit der mit Abstand größte Gewinner im Dow Jones Industrial . Der Leitindex legte etwas zu.

Die Analysten der Bank Credit Suisse schrieben, der Gewinn je Aktie und das operative Ergebnis von Unitedhealth hätten jeweils die Erwartungen übertroffen. Grund dafür sei insbesondere das überraschend gute Abschneiden im Geschäft mit Gesundheitsfürsorge gewesen. Positiv sei zudem, dass der Krankenversicherer die untere Spanne für den für dieses Jahr erwarteten Gewinn je Aktie etwas angehoben habe.

Für die Anleger ist der Quartalsbericht eine Erleichterung, stand der Sektor in den vergangenen Monaten doch erheblich unter Druck. Unter anderem, weil die US-Regierung wieder begonnen hat, den Empfängerkreis für das staatliche Gesundheitsfürsorgeprogramm Medicaid zu verkleinern. Auch Aktien von Branchenunternehmen profitierten von den Nachrichten: So zogen Elevance Health um gut fünf und Humana um knapp drei Prozent an./la/he