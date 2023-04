AKTIE IM FOKUS: Übernahmevorhaben belastet vorbörslich die Deutsche Börse

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die geplante Milliarden-Übernahme des Datenanbieters Simcorp macht den Anlegern der Deutschen Börse am Donnerstag einen Strich durch die Rechnung. Die Resultate, die der Börsenbetreiber am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegt hatte und die Anleger zunächst überzeugten, rückten damit in den Hintergrund. Im Tradegate-Handel ging es für die Titel zuletzt um 1,1 Prozent bergab im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag. Außerbörslich waren die Papiere gestern Abend in der Spitze auch schon mit fast zwei Prozent im Plus gehandelt worden.

Ein Händler betonte, die Resultate des ersten Quartals seien zunächst stark gewesen, dann aber wertete er die Übernahmeankündigung wegen der Bewertung und der dafür notwendigen Finanzierungsbedingungen negativ. Im Vergleich zum Simcorp-Schlusskurs vom Vortag, der 529 dänische Kronen betrug, zahlt der Börsenbetreiber mit 735 Kronen eine 39-prozentige Prämie. Im ersten Quartal hatte die Deutsche Börse weiter vom regen Handel an den Aktien- und Rohstoffmärkten und höheren Zinsen profitiert. Dank des starken Starts blickt der Konzern jetzt etwas optimistischer auf das laufende Jahr./tih/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------