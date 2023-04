AKTIE IM FOKUS: Tui bleiben massiv unter Druck - Bezugsrechte fast halbiert

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Kursrutsch der Papiere von Tui im Zuge der laufenden Kapitalerhöhung ist am Mittwoch weitergegangen: Mit 6,27 Euro wurden die Anteilsscheine des Reisekonzerns auf einem weiteren Rekordtief gehandelt. Seit der Ausgabe der Bezugsrechte am Dienstag vor einer Woche verloren sie damit 60 Prozent an Wert. Die Bezugsrechte selbst kosten nach ihrem Start vor gut einer Woche bei 6,95 Euro inzwischen weniger als einen Euro. Alleine zur Wochenmitte haben sie sich fast im Kurs halbiert.

Experten halten sich mit Kommentaren zur Kapitalerhöhung zurück. Laut den Experten für quantitative Analyse der UBS ist die Tui-Aktie seit vielen Monaten ein "crowded short". Damit haben bereits in der jüngsten Vergangenheit Leerverkäufer konstant und mit großen Positionen auf weiter fallende Kurse gesetzt. Bis Ende März sei der Druck nach leichter Entspannung im Vormonat wieder massiv gestiegen./ag/mis