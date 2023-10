AKTIE IM FOKUS: Tesla vorbörslich unter Druck - E-Autobauer verfehlt Erwartungen

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX) - Tesla -Aktien sind am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel wegen verfehlter Markterwartungen unter die Räder gekommen. Die Papiere verloren zuletzt rund fünf Prozent und setzten damit ihren jüngsten Abschwung vom vergangene Woche erreichten Zwischenhoch fort. Der E-Autobauer hatte seinen Umsatz nicht in dem Maße steigern können, wie von Analysten im Mittel erhofft. Zudem brach der Gewinn im vergangenen Quartal deutlich ein.

Der E-Autopionier leide noch immer noch unter der Rabattschlacht, die er selbst losgetreten habe, schrieb Börsenkenner Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Wer auf eine Stabilisierung der Margen gehofft hatte, sei enttäuscht worden. Zudem sei die Hoffnung groß gewesen, dass die Preissenkungen und Subventionen in Teslas Heimatmarkt die Nachfrage noch etwas stärker ankurbeln könnten.

Für Branchenexperte Joseph Spak von der Schweizer Bank UBS steht fest, dass die Nachrichten von Tesla zunächst einmal negativ am Markt aufgenommen werden. Er wies aber auch darauf hin, dass viele Anleger bereits im Vorfeld der Zahlenvorlage sehr pessimistisch positioniert gewesen seien, was der Aktie etwas helfen könnte./tav/jha/