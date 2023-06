AKTIE IM FOKUS: Tesla in der Renaissance - 50 Prozent Plus seit Ende April

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Tesla feiern derzeit in der Gunst der Anleger ein schwungvolles Comeback. Schon im Mai hatte der Kurs merklich angezogen und letztlich nach einem halben Jahr wieder die 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen. Dieser Trend setzt sich nun im Juni eindrucksvoll fort: Bis zu 50 Prozent haben die Papiere seit Ende April schon zugelegt. Am Mittwoch fielen sie an der Nasdaq weiter positiv auf: Während der Nasdaq-100-Index unter Gewinnmitnahmen litt, behaupteten sie zuletzt ein Plus von 2,8 Prozent.

Seit einigen Tagen schon bewegt sich der Tesla-Kurs auf dem höchsten Niveau seit Anfang November. Binnen eines Monats zählten die Papiere mittlerweile zu den besten Nasdaq-Werten, fast gleichauf mit der Nvidia -Aktie, die zuletzt einen Künstliche-Intelligenz-Hype erfuhr. Der Kursrutsch vom Rekordhoch im November 2021, zu dem die Sorge beitrug, dass notwendige Rabatte an der Profitabilität zehren, könnte damit endgültig abgehakt sein. Von über 400 US-Dollar ausgehend waren sie Anfang Januar im Tief mit gut 100 Dollar nur noch rund ein Viertel wert.

Vom wichtigen Automarkt in China kamen am Mittwoch für den Monat Mai positive Signale, vor allem die Auslieferungen von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik verzeichneten abermals einen starken Anstieg. Ohnehin gibt es in diesen Tagen wieder vereinzelt Spekulationen, dass China der lokalen Wirtschaft bald wieder unter die Arme greifen könnte.

Da der Boom der Wiedereröffnung nach der Pandemie schnell nachlasse, würden die Forderungen nach neuen Stimulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung größer, sagte am Mittwoch Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda. Dies sei wohl notwendig, um die Wirtschaft wieder zu beleben und das Wachstumsziel von 5 Prozent zu erreichen.

Das steigende Interesse an der Tesla-Aktie dürfte nach dem Bruch der 200-Tage-Linie, die ein beliebter Langfristindikator ist, allerdings auch charttechnisch begründet sein. Vor einigen Tagen hatten die Chartexperten der UBS noch getitelt, dass es sich nun entscheiden werde, ob die Aktie einen Trendwechsel vollzieht oder der jüngste Anstieg nur ein Fehlsignal sei. Das aktuelle Jahreshoch deutet an, dass sich Anleger wohl zunächst für ersteres entschieden haben./tih/niw/men