AKTIE IM FOKUS: Teamviewer freundlich im Fahrwasser von Zoom Video

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Teamviewer könnten am Dienstag im Sog nachbörslicher Kursgewinnen der Aktien von Zoom profitieren. Der US-Konzern Zoom Video rechnet vor allem im zweiten Halbjahr mit anziehenden Geschäften, da neue Produkte dann ihre Wirkung entfalten sollten. Zudem kündigte das Unternehmen einen milliardenschweren Aktienrückkauf an. Das trieb den Kurs im nachbörslichen US-Handel um gut 10 Prozent nach oben. Teamviewer legten am Dienstagmorgen auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut ein Prozent zu.

Ein Händler wies zudem darauf hin, dass die Gewinnprognose je Aktie von Zoom Video für 2025 über der Konsensschätzung liege. Analyst Rishi Jaluria von der Bank RBC sprach mit Blick auf den Ausblick auf 2025 von abnehmenden Risiken. Die Profitabilität bleibe beeindruckend und auch die Aussagen zum freien Finanzmittelfluss (Fee Cashflow) seien positiver als erwartet./bek/mis