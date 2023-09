AKTIE IM FOKUS: Talanx erholt - Berenberg lobt 'herausragendes Geschäftsmodell'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Talanx haben sich am Donnerstagmorgen mit plus 3 Prozent zurück an ihre 50-Tage-Linie erholt. Die Papiere des Versicherers kosteten dabei wieder 59,80 Euro. Berenberg-Experte Michael Huttner traut ihnen in seiner aktuellen Kaufempfehlung 69 Euro zu. Dies wäre nach 65,85 Euro Mitte des Monats ein weiterer Rekord.

Huttner attestierte den Hannoveranern ein "herausragendes Geschäftsmodell" im Kernsegment Erstversicherung. Nach erfolgreicher Restrukturierung verdiene man hier dieselbe Bewertung wie die Wettbewerber Allianz , Axa , Generali und Zurich , so Huttner. Hinzu komme die Premiumbewertung der Hannover Rück , an der Talanx etwa die Hälfte der Anteile hält./ag/tih

