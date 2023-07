AKTIE IM FOKUS: Stratec verprellt mit Umsatzwarnung - Tief seit März 2020

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Stratec haben am Mittwoch ihre Talfahrt im Xetra-Handel noch beschleunigt. Die Papiere des Diagnostikspezialisten brachen zuletzt um 17,9 Prozent auf 50,30 Euro ein und erreichten den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Mit einem Verlust von 38 Prozent im laufenden Jahr sind sie viertschwächster Wert im SDax . Seit ihrem Rekordhoch bei 147,40 Euro im September 2021 verloren die Titel des einstigen Corona-Profiteurs damit bereits rund zwei Drittel an Wert.

Stratec hatte nach enttäuschenden Halbjahreszahlen sein Umsatzziel für 2023 gekappt. Der um Währungseffekte bereinigte Erlös dürfte im Vergleich zum Vorjahr nur noch stabil bis leicht steigend ausfallen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Bisher war Stratec von acht bis zwölf Prozent Umsatzplus ausgegangen. Gründe für die neue Zurückhaltung sind Stratec zufolge unter anderem die Erwartung deutlich reduzierter Kundenbestellungen. Zudem dürfte der Umsatz mit Serviceteilen aufgrund einer geringer als erwarteten Auslastung unterhalb der ursprünglichen Planung liegen.

Die Umsatzwarnung komme nicht aus heiterem Himmel, überrasche aber in ihrem Ausmaß, sagte ein Händler am Morgen. Berenberg-Analyst Odysseas Manesiotis Stratec bemerkte, dass Stratec zwar bekannt für vergleichsweise optimistische Zielsetzungen sei, der Umfang der aktuellen Prognosesenkung aber schwer zu ignorieren sein. Er geht davon aus, dass die Markterwartungen für das Ergebnis je Aktie im laufenden Jahr nun um rund 20 Prozent sinken werden.

In diese Kerbe schlug auch Warburg-Experte Michael Heider: Mit der zweiten Gewinnwarnung des Unternehmens ergebe sich weiterer deutlicher Korrekturbedarf für die Konsensschätzungen. Noch schwerer wiege der Glaubwürdigkeitsverlust des Managements. Da helfe auch nicht das Wachstumspotenzial des Marktes, in dem Stratec aktiv sei, so Heider./edh/tih/jha/