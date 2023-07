AKTIE IM FOKUS: Stabilus schwächeln vorbörslich - Händler monieren Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Stabilus dürfte am Montag von einem etwas enttäuschenden Ausblick ausgebremst werden. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Aktien vorbörslich 0,3 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag auf 51,05 Euro. Damit droht eine Fortsetzung der jüngsten Verlustserie, die sie unter die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Linie gedrückt hatte. Am Freitag markierten sie bei 50,65 Euro den tiefsten Stand seit Oktober. Mit einem Jahresminus von knapp 19 Prozent zählt das Unternehmen zu den größten Verlierern im MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen.

Stabilus konnte zwar den Quartalsumsatz etwas stärker steigern als prognostiziert und sieht die Erlöse im laufenden Geschäftsjahr nun am oberen Ende der bisherigen Zielspanne. Doch die bereinigte operative Marge (Ebit-Marge) soll nur das untere Ende der zuvor anvisierten Spanne erreichen. Für beide Kennziffern lägen die Konsensschätzungen bislang ein wenig höher, weshalb der konkretisierte Ausblick ein wenig enttäuschen könnte, kommentierten Händler. JPMorgan-Analyst Akshat Kacker betonte in einer ersten Reaktion zudem, dass die anhaltend schwachen Margen im Amerika-Geschäft hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien./gl/jha/