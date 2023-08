AKTIE IM FOKUS: SFC Energy vorbörslich begehrt - Prognosen konkretisiert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die nach dem ersten Halbjahr gestiegene Zuversicht bei SFC Energy steckt am Dienstag auch Anleger an. Vorbörslich ging es im Handel auf der Plattform Tradegate für Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters um 5,7 Prozent nach oben im Vergleich zum Xetra-Schluss auf 23,95 Euro. Am Markt kamen konkretisierte Ziele gut an.

Im Chart könnte die vorbörsliche Bewegung darauf hindeuten, dass der Xetra-Kurs gleich mehrere wichtige Indikatorlinien übertrifft. Die 21-, 50-, 100- und 200-Tage-Linien verlaufen nahe beieinander und könnten durch Kurse oberhalb von 23,34 Euro mit einem Schlag überschritten werden.

SFC peilt 2023 beim Umsatz und dem operativen Ergebnis nun jeweils die obere Hälfte der bekannten Spannen an. Begründet wurde dies mit einem erfolgreichen zweiten Quartal, das geprägt war von Einflüssen wie besserer Teileverfügbarkeit oder schwächer gestiegenen Kosten. Der Umsatz war im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um 46 Prozent gestiegen und das operative Ergebnis um 73 Prozent./tih/jha/