AKTIE IM FOKUS: SAP überzeugt Anleger doch noch mit Wachstumsperspektiven

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach anfänglichen Kursverlusten der SAP -Aktien haben diese am Freitag eine starke Erholung gezeigt. Am Nachmittag legte der Kurs um 3,4 Prozent zu und testete erstmals seit Anfang 2022 die Marke von 120 Euro. Schwung kam in den Kurs am frühen Nachmittag mit Aussagen des Unternehmens zum zukünftigen Wachstum. Demnach dürfte der Gesamtumsatz des Software-Entwicklers ab 2024 prozentual zweistellig steigen.

Im frühen Xetra-Handel hatte der Kurs noch nachgegeben. Analysten und Händler hatten vor allem bemängelt, dass die Ergebnisse im ersten Quartal vor allem vom Geschäft mit Software-Lizenzen getragen worden seien, während das Wachstumssegment Cloud etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.

Analyst Richard Nguyen von der Societe Generale lobte hingegen das Cloud-Geschäft, die Cloud-Version der Kernsoftware S4 HANA gewinne an Dynamik. "Der nächste Schritt wäre nun, auch das Wachstum im Cloud-Geschäft mit anderen Produkten anzukurbeln", so der Experte. Die Profitabilität nehme zu und die Margenziele für das laufende Jahr lägen über den Konsensschätzungen. Nguyen erhöhte das Kursziel um 12 auf 137 Euro und bekräftigte folglich die Empfehlung "Buy"./bek/mis