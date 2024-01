AKTIE IM FOKUS: Rüstungsaktien gesucht nach Militärschlag gegen Huthi-Rebellen

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Militärschlag gegen Huthi-Rebellen haben Anleger am Freitag verstärkt auf Rüstungsaktien gesetzt. Die Käufe hievten die Rheinmetall -Aktie am Morgen auf ein Rekordhoch von 315 Euro, zuletzt betrug das Plus knapp 2 Prozent. Im MDax setzten sich Hensoldt an die Spitze mit einem Aufschlag von fast 4 Prozent.

Auch an den europäischen Börsen waren Rüstungstitel en vogue: In Mailand stiegen Leonardo -Aktien um 2 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2008. In London schwangen sich die Papiere von BAE Systems um 1,6 Prozent zu einem weiteren Rekordhoch auf.

Analystin Sheila Kahyaoglu von Jefferies wies in einer Studie darauf hin, dass die Ausgaben des US-Verteidigungsministeriums im Dezember auf Jahressicht um 17 Prozent gestiegen seien. Noch stärker hätten die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in diesem Bereich zugelegt.

Die USA und Großbritannien hatten mit Unterstützung der Niederlande, Kanadas und Bahrains in der Nacht zu Freitag Stellungen der Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Der Militärschlag sei eine Reaktion auf die "illegalen, gefährlichen und destabilisierenden" Angriffe der Huthi auf Schiffe im Roten Meer und beruhe auf dem Recht der Selbstverteidigung, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die auch von der Bundesregierung mitgetragen wird. Ein Vertreter der Huthi drohte nach Angaben des Huthi-Fernsehsenders Al Massirah Al Massirah Vergeltung an./bek/jha/