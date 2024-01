AKTIE IM FOKUS: Redcare bleiben unter Druck - zurück auf Vorweihnachtsniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Redcare Pharmacy ist am Donnerstag unter Druck geblieben. Sie büßte zur Mittagszeit als Schlusslicht im MDax 3,8 Prozent auf 125,70 Euro ein. Zeitweise war sie noch tiefer abgesackt und hatte sich dem Zwischentief vom 22. Dezember bei 122,65 Euro genähert. Noch stellt die gleitende 50-Tage-Linie bei etwa 125,50 Euro eine Unterstützung dar.

Tags zuvor hatte das Papier der Online-Apotheke bereits trotz der Vorlage überraschend starker Quartalszahlen fast zehn Prozent eingebüßt. Auslöser war eine Abstufung durch Warburg Research gewesen. Analyst Michael Heider hatte auf den massiven Kursanstieg der Aktie in den vergangenen zwölf Monaten verwiesen. Daher sieht er vorerst keine neuen Kurstreiber mehr, auch wenn Redcare ihm zufolge die am besten positionierte Online-Apotheke in Europa ist und Marktanteile gewinnt.

Auch das Hamburger Analysehaus Alsterresearch hatte am Mittwoch nach der Vorlage der Zahlen die Redcare-Aktie abstuft, und zwar von "Hold" auf "Sell". Analyst Thomas Wissler äußerte als Grund Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung des Wachstums aus eigener unternehmerischer Kraft heraus. Sein Kursziel beließ er bei 120 Euro./ck/nas/mis