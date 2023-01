AKTIE IM FOKUS: Rational zum Handelsschluss sehr fest dank starker Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein besseres Schlussquartal als ursprünglich vom Unternehmen erwartet hat die Aktien von Rational am Donnerstag beflügelt. Sie kletterten mit 655 Euro auf den höchsten Stand seit Anfang August 2022 und schlossen mit einem Kurs von 636 Euro fast fünf Prozent über ihrem Vortagesschluss. Im MDax waren sie mit diesem Zuwachs unter den besten Werten.

Die vorläufigen Gesamtjahreszahlen übertreffen die Prognose des Managements bei Umsatz und Gewinn, wie das Unternehmen am Donnerstagnachmittag überraschend mitteilte.

Mit den Kennziffern für das vierte Quartal habe Rational die Erwartungen am Markt übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne von der kanadischen Bank RBC in einer aktuellen Einschätzung. Das Unternehmen habe sich stark entwickelt, wenngleich dies für ihn nicht ganz unerwartet komme. So habe er bereits mit seiner Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) im Schlussquartal um 20 Prozent über den Markterwartungen gelegen und somit in etwa auf Höhe der nun berichteten Zahl. Wichtiger seien aber die Auftragseingänge und hier rechnet Kuenne für das vierte Quartal mit einer schwächeren Entwicklung./ajx/jha/