AKTIE IM FOKUS: Rally von Bavarian Nordic stockt trotz Affenpocken-Impfstoff

KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Die Kursrally der Papiere des Impfstoffherstellers Bavarian Nordic hat am Montagvormittag an Schwung verloren. Die Aktien der Dänen kratzten im frühen Handel mit fast 367 Kronen noch am Zwischenhoch vom Herbst 2021, und gewannen damit in sechs Handelstagen um mehr als die Hälfte an Wert. Zuletzt drehten sie aber ab und lagen mit 346 Kronen nur noch 3,5 Prozent im Plus.

Im Fokus steht Bavarian Nordic mit seinem Vakzin gegen Affenpocken. Dazu gab es am Wochenende und am Montagmorgen gute Nachrichten, die aber zumindest größtenteils bereits eingepreist zu sein scheinen.

Am Samstag hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die höchste Alarmstufe für das Affenpockenvirus ausgerufen. Der Ausbruch sei eine "Notlage von internationaler Tragweite", erklärte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Auch Virologen brachten in Presseinterviews ihre Sorgen vor dem Virus zum Ausdruck.

Am Montag erteilte die EU-Kommission nun die Zulassung für den Impfstoff Imvanex, und folgte damit prompt der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde vom Freitag./ag/mis

