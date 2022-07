AKTIE IM FOKUS: RWE ziehen nach Anhebung der Ergebnisprognose deutlich an

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von RWE haben am Mittwoch nach der Anhebung des Ergebnisausblicks sichtbar angezogen. Nach dem Sprung bis auf den höchsten Stand seit Mitte Juni bei 39,89 Euro gewannen sie zuletzt noch 2,8 Prozent auf 39,21 Euro. Das reichte immer noch für einen der vorderen Dax-Plätze. Mit der aktuellen Kursentwicklung schafften es die Aktien zudem sowohl über die 50-Tage-Linie als auch über die 100-Tage-Linie, die als Indikatoren für den mittel- und den eher langfristigen Trend gelten.

Der Energiekonzern hob wegen eines guten Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr seine bereinigte operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2022 deutlich an. Es sei bereits die zweite Erhöhung im laufenden Jahr, betonte Jefferies-Analyst Ahmed Farman in einer ersten Reaktion. Die Mitte der neuen Konzern-Zielspanne liege 28 Prozent über der Konsensschätzung. Laut RWE soll die gute Ergebnisentwicklung im kommenden Jahr zudem weitergehen. "Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten wird jedoch eine neue Ergebnisprognose für 2023 oberhalb der bisherigen Prognose erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt", hieß es. Die vollständigen Halbjahreszahlen will RWE am 11. August bekannt geben./gl/he