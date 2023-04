AKTIE IM FOKUS: Quartalszahlen helfen Deutsche Bank auf die Sprünge

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der zuletzt schwächelnde Aktienkurs der Deutschen Bank bekommt am Donnerstag Auftrieb von den Quartalszahlen des Instituts. Im Tradegate-Handel gewannen die Papiere vorbörslich 1,4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs auf 9,69 Euro.

Auf den ersten Blick sei das abgelaufene Quartal besser als erwartet gewesen, sagte ein Händler. Er verwies zudem auf geplante Aktienrückkäufe und deutlichere Kostensenkungen als zunächst kommuniziert.

Die Titel waren jüngst mit der wieder aufgeflammten Krise bei US-Regionalbanken erneut unter Druck geraten und unter zehn Euro gerutscht. Darunter notieren sie aktuell immer noch, könnten aber im Xetra-Handel die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend wieder übersteigen.

JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein nannte das Zahlenwerk gleichwohl durchwachsen. Das Firmenkundengeschäft sei stark gewesen, das Investmentbanking und das Privatkundengeschäft sah er aber schwächer als gedacht. Der Fokus dürfte ebenfalls auf Kundenabflüssen liegen.

In den USA hatte die angeschlagene Regionalbank First Rebublic in dieser Woche über einen hohen Abzug von Kundengeldern im ersten Quartal berichtet, worauf der Kurs binnen zwei Tagen um 65 Prozent abgesackt war./ajx/stk