AKTIE IM FOKUS: Patrizia steigen nach Hochstufung durch Oddo BHF

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Patrizia haben am Montag mit plus einem Prozent auf 8,05 Euro zu den Gewinnern in einem etwas schwächelnden Nebenwerteindex SDax gezählt. Analyst Manuel Martin vom Investmenthaus Oddo BHF stufte die Papiere der Immobiliengesellschaft von "Neutral" auf "Outperform" hoch und hob das Kursziel von 9 auf 10 Euro an.

Mit dem Kursanstieg vom Montag blieb der Patrizia-Aktienkurs in der Handelsspanne von rund 7,0 bis etwa 8,5 Euro, in der er seit Anfang September steckt./mis/jha/