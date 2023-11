AKTIE IM FOKUS: Nvidia schwach trotz guter Zahlen - China 'Haar in der Suppe'

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die auf Rekordniveau notierenden Aktien von Nvidia haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel trotz übertroffener Erwartungen nachgegeben. Die Papiere des Chipkonzerns notierten auf der Handelsplattform Tradegate in US-Dollar gerechnet 1,7 Prozent unter dem Nasdaq-Schlusskurs vom Dienstag. Im nachbörslichen US-Handel hatten sie in der Spitze aber auch schon mehr als 6 Prozent verloren.

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz lässt das Geschäft von Nvidia zwar weiter auf Hochtouren laufen, zudem übertraf der Umsatz im abgelaufenen Quartal die Markterwartung. Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Marktes merke aber kritisch an, dass das China-Geschäft zurückgegangen sei.

Dies sei "das berühmte Haar in der Suppe, welches die Geschäftszahlen von Perfektion getrennt hat", fuhr Stanzl fort. Wenn aber Anleger nur noch Perfektion tolerierten, sei Vorsicht angebracht. Das gelte auch und erst recht bei den "Glorreichen Sieben", die wegen ihrer hohen Gewichtung für den Großteil der Rally an der Wall Street verantwortlich seien.

Zu diesen sieben Unternehmen zählt man neben Nvidia die Google-Mutter Alphabet , den Online-Riesen Amazon , den iPhone-Konzern Apple , den Facebook-Konzern Meta , das Softwareunternehmen Microsoft und den Elektroautobauer Tesla .