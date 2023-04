AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk setzen nach Prognoseanhebung Rekordjagd fort

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Eine Anhebung der Jahresprognose hat die Rekordjagd der Papiere von Novo Nordisk am Donnerstag nochmals befeuert. In der Spitze stiegen die Titel des Insulinherstellers um 4,4 Prozent auf 1153,20 dänische Kronen. Der Kurs hat sich damit seit Anfang 2022 fast verdoppelt. Zuletzt gewannen sie noch 1,4 Prozent, womit sie den Kursanstieg nach der Nachricht zur neuen Prognose wieder einbüßten und in etwa so viel kosteten wie am Vormittag.

Analyst Peter Welford von Jefferies sieht die Rally der Papiere ohnehin eher kritisch. Denn die aktuellen Bewertungsmultiplikatoren spiegelten bereits positive Überraschungen in puncto Gewinn sowie das beeindruckende Wachstum wider. Seine Anlageempfehlung lautet daher "Underperform".

Andere Analysten sind weniger skeptisch. Richard Vosser von JPMorgan etwa votiert weiter mit "Overweight". Die Markterwartungen mit Blick auf den Umsatz des Insulinherstellers in diesem Jahr könnten nun steigen, so der Experte.

Bereits vor der Prognoseanhebung stufte Dominic Lunn von Credit Suisse die Anteile von "Neutral" auf "Outperform" hoch. Das Wachstum des Pharmakonzerns könne nicht ignoriert werden. Die Aufwärtstrends im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten seien sichtbar und dürften die Markterwartungen wohl spürbar steigen lassen. In der Folge sollten sich laut Lunn die Aktien weiterhin überdurchschnittlich entwickeln.

Novo Nordisk verzeichnete im ersten Quartal ein robustes Wachstum und profitierte dabei insbesondere von der Nachfrage aus den USA. Verkaufsschlager ist das Diät-Medikament Wegovy. Zudem geht Novo Nordisk von höher als bislang erwartet ausgefallenen Umsätzen seines Medikaments Ozempic gegen Typ-2-Diabetes aus, welches auch zur langfristigen Gewichtskontrolle eingesetzt wird. Auch hier sieht das Unternehmen das stärkere Wachstum hauptsächlich in den USA./ajx/gl/he