AKTIE IM FOKUS: Nagarro weiter erholt - Aktienrückkauf und Kapitalmarkttag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nagarro -Aktien haben ihre Erholung am Montag mit einem Plus von bis zu gut zehn Prozent fortgesetzt. Zuletzt führten sie den Nebenwerteindex SDax mit einem Plus von noch gut acht Prozent auf 108,10 Euro an. Bereits am Freitag hatten die Papiere des IT-Dienstleisters mit einem Anstieg um 7,8 Prozent von der Vorlage der Zahlen für 2022 sowie der Ankündigung eines Aktienrückkaufs profitiert.

Der Aktienrückkauf unterstütze die Erholung des Vertrauens der Anleger, schrieb Analyst Martin Comtesse vom Investmenthaus Jefferies. Zudem begegne das Management den Sorgen der Investoren in einer offenen und transparenten Weise. Im Fokus stehe daher nun vor allem der Kapitalmarkttag an diesem Donnerstag (20. April). Es sei der erste von Nagarro.

Aktuell notieren die Papiere wieder in etwa auf dem Niveau aus der zweiten Februarhälfte, bevor ein kritischer Bericht der "Wirtschaftswoche" ihre Talfahrt beschleunigt hatte. In der Folge war der Kurs - trotz eines Erholungsversuchs Anfang März - bis Mitte März auf gut 86 Euro eingebrochen.

Angesichts der jüngsten Kurserholung könnten auch Leerverkäufer, die auf fallende Notierungen wetten, gezwungen sein, ihre Risiken zu verringern und Positionen glattzustellen. Die dadurch aufkommende, zusätzliche Nachfrage könnte eine Kurserholung weiter untermauern./mis/men