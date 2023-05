AKTIE IM FOKUS: Morphosys stark nach Kaufempfehlung - Test von Charthürde

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

(Neu: Xetra-Kurs)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Angetrieben durch eine Kaufempfehlung der UBS testen die Aktien von Morphosys am Mittwoch erneut die Charthürde knapp unter 25 Euro an. Zum Handelsstart ging es um dreieinhalb Prozent aufwärts auf 24,61 Euro.

Bereits drei Mal waren die Papiere des Antikörperspezialisten sei dem vergangenen Sommer hier abgedreht. Darüber winkt eine längerfristige Bodenbildung nach dem Kursrutsch bis Ende 2022 - geprägt von Enttäuschungen über das Krebsmittel Monjuvi. Zum Vergleich: Anfang 2020 hatten die Papiere noch gut 146 Euro gekostet.

Die Anleger hätten scheinbar das Vertrauen in Morphosys und die Entwicklungspipeline verloren, schrieb UBS-Analystin Xian Deng. Sie sieht es anders - insbesondere mit Blick auf Pelabresib. Diesen Blockbuster-Kandidaten bekämen die Anleger mit Blick auf die Unternehmensbewertung praktisch für lau. Dabei traut die Expertin dem Mittel gegen die Knochenmark-Erkrankung Myelofibrose einen Jahresumsatz von bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar zu. Ab einem Umsatz von einer Milliarde spricht man in der Pharmabranche von einem Blockbuster, also Kassenschlager.

Auch Monjuvi sieht Deng nicht so kritisch wie der Markt, trotz starker Konkurrenz. Monjuvi glänze nämlich durch sein Sicherheitsprofil und sei aus ihrer Sicht sehr attraktiv, gerade für ältere und gebrechliche Patienten./ag/mis