AKTIE IM FOKUS: Morphosys erholt - Morgan Stanley optimistisch für Pelabresib

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kehrtwende in der Bewertung durch Morgan Stanley hat Aktien von Morphosys am Freitag kräftig angetrieben. Im frühen Handel erholten sich die Papiere des Antikörperspezialisten um 10 Prozent auf 25,66 Euro. Aber auch zuletzt lagen sie mit plus 5 Prozent noch deutlich über der zurückeroberten exponentiellen 200-Tage-Linie.

Analyst James Quigley gab sein "Underweight" mit altem Ziel 13,50 Euro auf und votiert nun mit einem Kursziel von 35 Euro mit "Overweight". Morphosys "manifestiere" seinen Erfolg, schrieb er in Anspielung an die Manifest-2-Studie mit dem großen Hoffnungsträger Pelabresib. Er räumt der Studie gute Erfolgschancen ein und sieht dann massives Kurspotenzial.

Mit einem geschätzten Spitzenumsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar sieht Quigley wie auch andere Experten das Krebsmittel Pelabresib als Blockbuster-Kandidaten.

Morphosys sind mit plus 85 Prozent bester Nebenwert des Jahres im SDax. Vom Jahreshoch bei 32,49 Euro vor fünf Wochen sind sie jedoch wieder ein ganzes Stück entfernt - ganz zu schweigen vom Rekord von gut 148 Euro aus dem Jahr 2000./ag/men