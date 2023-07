AKTIE IM FOKUS: Mögliche Fusionspläne von Adnoc und OMV belasten Covestro kaum

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die mögliche Zusammenlegung von Aktivitäten der Ölkonzerne Adnoc und OMV hat den Übernahmefantasien für Covestro am Dienstag nur einen kleinen Dämpfer verpasst. Nach dem anfänglichen Kursrutsch um mehr als acht Prozent notierten die Aktien des Kunststoffkonzerns zuletzt bei 47,26 Euro noch gut 1,4 Prozent im Minus.

Vor zwei Wochen hatten Kreise-Meldungen über ein Interesse des staatlichen Ölkonzern von Abu Dhabi Adnoc an Covestro die Anleger elektrisiert. In der Folge war es für die Covestro-Titel um bis zu knapp ein Viertel bergauf gegangen. Dabei sollen die Leverkusener eine fast elf Milliarden Euro schwere Kaufofferte schon zwei Tage später als zu niedrig abgelehnt haben, wie es ebenfalls unter Berufung auf Insider heißt. Mit etwas Verzögerung hatten dann die Covestro-Titel den Rückwärtsgang eingelegt - schon bevor an diesem Dienstag die angeblichen Pläne von Adnoc und dessen österreichischem Konkurrenten bekannt geworden waren./gl/he