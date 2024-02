AKTIE IM FOKUS: Mercedes-Benz unter Dax-Anführern - Cashflow deckt Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Mercedes-Benz haben am Freitag in einem anhaltend guten Branchenumfeld weiteren Rückenwind von einem vorläufigen Cashflow-Bericht erhalten. Am Vormittag ging es für den Kurs um drei Prozent hoch auf 64,96 Euro, nachdem die Eckdaten am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegt worden waren. Der Autobauer überraschte mit einem hohen Zufluss freier Barmittel.

Mit dem Anstieg nähert sich der Kurs dem Dezember-Hoch von 65,32 Euro. Der gute Lauf der vergangenen Tage setzt sich damit fort: Rund zehn Prozent haben die Aktien seit ihrem Januar-Tief schon gewonnen. Der Freitag könnte der sechste Gewinntag in Folge werden. Der Autosektor insgesamt begab sich zuletzt auf einen klaren Erholungskurs mit einem ähnlich hohen Anstieg, den der Teilindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts seit dem Januar-Tief aufweist.

Die Entwicklung des freien Mittelzuflusses im Industriegeschäft liege deutlich über der Markterwartung, schrieb Analyst Daniel Roeska von Bernstein Research in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow zog nach vorläufigen Berechnungen im vergangenen Jahr auf 11,3 Milliarden Euro an. Die Entwicklung sei unter anderem auf ein geringeres Betriebskapital zurückzuführen, hieß es vom Unternehmen.

Laut einem Händler ist diese Entwicklung deshalb erfreulich, weil sie die hohe Dividendenrendite von Mercedes-Benz untermauere. Der Autobauer gilt mit seiner Gewinnbeteiligung als einer der größten Renditebringer im Dax . Im Mai 2023 wurde für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende von 5,20 Euro ausgeschüttet, was auf dem aktuellen Niveau einer etwa achtprozentigen Rendite entspricht.

Weitere Zahlen werden in drei Wochen erwartet, wenn der Autobauer seine Jahreszahlen veröffentlichen will. Hierzu hieß es lediglich, diese seien auf vorläufiger Basis "nicht ad-hoc-publizitätspflichtig" - soll heißen: Die Werte wichen nicht wesentlich von den Erwartungen des Marktes und des Unternehmens ab./tih/edh/men