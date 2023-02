AKTIE IM FOKUS: MTU nach Zahlen und Ausblick schwach - Dax-Ende

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die in den vergangenen Monaten stark gelaufenen Aktien von MTU haben am Dienstag nach Zahlen und Ausblick kräftig nachgegeben. Mit minus 2,1 Prozent auf 222,50 Euro lagen sie am frühen Nachmittag mit deutlichem Abstand am Dax-Ende .

Bis Anfang Februar hatten sich die Titel des Triebwerksbauers in gut drei Monaten um mehr als die Hälfte verteuert - beflügelt auch von einer optimistischen Prognose im Herbst. Gewinnmitnahmen ließen dann den Kurs im Februar etwas abbröckeln. Am Dienstag nun fielen die Anteile zurück auf den tiefsten Kurs seit gut einem Monat. Daran konnte auch die höchste Dividende der Konzerngeschichte, die den Aktionären für 2022 winkt, nichts ändern.

Die Eckdaten von MTU für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 zeigten ein gemischtes Bild, schrieb Analyst Holger Schmidt von der DZ Bank in einer Studie. Für den Experten ist aber die besser als gedacht ausgefallene Gewinn- und Free-Cashflow-Entwicklung wichtiger als die Umsatzdynamik, welche zwar stark, aber dennoch etwas geringer als erwartet gewesen sei. Die Absenkung des Umsatzausblicks beruhe wohl hauptsächlich auf der Anpassung des Euro/Dollar-Umrechnungskurses./ajx/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------