AKTIE IM FOKUS: MDax-Aufstieg von Hensoldt überstrahlt Analysten-Meinung

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt AG":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hensoldt haben am Montag nicht in vollem Maße vom Aufstieg in den MDax der mittelgroßen Werte profitiert. Als "Störfaktor" fungierte eine Analysten-Abstufung der Papiere des Rüstungsunternehmens. Am späten Vormittag stiegen Hensoldt um 0,8 Prozent auf 33,25 Euro und gehörten damit zu den attraktiveren Werten im MDax, der zeitgleich stagnierte. Im vorbörslichen Handel waren die Anteilsscheine noch um mehr als 7 Prozent abgesackt.

Zuvor hatte die US-Bank JPMorgan die Hensoldt-Titel von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst David Perry begründete dies mit der mittlerweile anspruchsvollen Bewertung. Im vergangenen Monat sei die Rally nochmals schwungvoll gewesen, auch dank des bevorstehenden MDax-Aufstiegs. Für den europäischen Rüstungssektor bleibt der Experte wegen der aktuell hohen Verteidigungs-Investitionen aber weiterhin optimistisch und erhöhte sein Hensoldt-Kursziel von 29 auf 32 Euro.

In den vergangenen 13 Monaten hatten sich die Hensoldt-Aktien bis zu ihrem Rekordhoch in der Vorwoche nahezu verdreifacht. Allein im bisher noch recht kurzen Jahresverlauf sind die Papiere des Anbieters von Sensorik und Verteidigungselektronik mit einem Kursplus von mehr als 50 Prozent nun neuer Spitzenreiter im MDax.

Dass Aktien von Rüstungsunternehmen solch einen Aufschwung erfahren haben, brachte der seit Februar 2022 andauernde Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit sich. Hensoldt etwa hatte vor wenigen Wochen zur Vorlage der Jahreszahlen 2022 einen Auftragsbestand auf Rekordhöhe bekanntgegeben. Auch allgemein hatte das Taufkirchener Unternehmen ein "deutliches" Wachstum gemeldet./edh/ag/stk