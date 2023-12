AKTIE IM FOKUS: Lanxess stark - Oddo bleibt optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach schwächerem Start haben Aktien von Lanxess am Dienstag schnell ins Plus gedreht und fast vier Prozent auf 24,35 Euro zugelegt. Die Experten der Societe Generale hatten die Papiere des Spezialchemiekonzerns aus ihrer Empfehlungsliste für mittelgroße und kleine Nebenwerte in Europa gestrichen. Sie begründeten dies mit der skeptischen Einschätzung der Chemiebranche durch die SocGen-Strategen. Für Lanxess-Aktien blieben sie aber auf "Buy".

Die Experten von Oddo BHF sind derweil nach einer Veranstaltung mit dem Lanxess-Management weiter sehr optimistisch. Lanxess benötige keine Kapitalspritze, sondern habe mittels Freisetzung von Nettoumlaufvermögen genügend interne Möglichkeiten. Die Experten kappten zwar ihre Ergebnisprognosen etwas, bleiben aber klar über dem Marktkonsens. Auch das reduzierte Kursziel von 38 Euro lässt noch viel Erholungsspielraum./ag/jha/