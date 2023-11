AKTIE IM FOKUS: Lanxess-Anleger sehen über Quartalsverlust hinweg - Cashflow-Lob

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die 2023 zu bislang schwächsten MDax -Werten zählenden Aktien von Lanxess haben sich am Mittwoch nach Vorlage des vollständigen Quartalsberichts erholt. Mit zuletzt gezahlten 23,86 Euro erreichten die Anteile das höchste Niveau seit Anfang Oktober und testeten die 50-Tage-Linie. Zuletzt hatten sie ihr Kursplus auf mehr als sieben Prozent ausgebaut. Trotz des Kurssprungs haben sie in diesem Jahr noch immer 37 Prozent an Wert verloren.

Erst am Montag hatte der Konzern den Jahresausblick gesenkt, der Aktienkurs war gefallen.

Laut dem UBS-Analysten Samuel Perry ist der Geschäftsmix im dritten Quartal weiter schwach gewesen, doch Anleger sahen über das schwache Ergebnis hinweg. Perry erwähnte, dass Anzeichen eines Schuldenabbaus erkennbar würden.

Sein Kollege Chetan Udeshi von JPMorgan verwies auf den freien Mittelzufluss (Free Cashflow), der viel höher sei als gedacht. Dem pflichtete auch Konstantin Wiechert von der Baader Bank bei, der im guten Barmittelfluss die am Mittwoch wichtigste Nachricht sah./tih/mis