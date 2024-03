AKTIE IM FOKUS: Kursrutsch nachbörslich - Hellofresh hebt Mittelfristziele auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hellofresh -Aktien sind am Donnerstag im nachbörslichen Handel mächtig unter Druck geraten. Der Grund war ein mauer Ausblick. Im Tradegate-Handel sackte der Kurs des Kochboxenlieferanten um 9,2 Prozent ab im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Schon zuvor hatte der Kurs in einem guten Marktumfeld mäßige Verluste verzeichnet. Mit dem nachbörslichen Rücksetzer deutet sich ein Fall unter das bisherige Tief seit 2019 an. Dieses hatte die Aktie im Februar mit 10,92 Euro markiert. Zuletzt wurden auf Tradegate nur noch 10,75 Euro gezahlt.

Laut Mitteilung erreichte Hellofresh zwar seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023, doch einmal mehr reagierten die Anleger enttäuscht auf das Gesamtpaket der Nachrichten. Im Fokus stand, dass Hellofresh aufgrund des stark veränderten Geschäftsumfelds seine Mittelfristziele zurückzog. Es sei unwahrscheinlich, dass die bisher für 2025 angepeilten Ziele erreicht werden, hieß es in der Mitteilung. Vorgesehen war ein Umsatz von zehn Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis (Aebitda) von einer Milliarde Euro. Veröffentlicht wurden außerdem Ziele für das laufende Jahr./tih/jha/