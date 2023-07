AKTIE IM FOKUS: Intel an Dow-Spitze fest - Zwischenhoch im Juni bleibt Hürde

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen von Intel haben die Aktien des Chipherstellers am Freitag beflügelt. Mit plus 5,5 Prozent lagen sie im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial auf dem ersten Platz. Im technologielastigen Nasdaq 100 reichte der Aufschlag für einen der vorderen Plätze. Mit in der Spitze 36,99 Dollar kamen sie allerdings über den im Juni erreichten höchsten Stand seit Anfang August 2022 nicht hinaus.

Intel kehrte in den vergangenen drei Monaten in die Gewinnzone zurück. Nicht nur der Zwischenbericht, sondern auch der Ausblick auf das laufende Quartal übertraf die Erwartungen.

Der Konzern habe - zumindest gemessen an den Erwartungen - unerwartet stark abgeschnitten, auch mit seinem Ausblick auf das laufende Quartal, schrieb Analyst Stacy Rasgon vom US-Analysehaus Bernstein Research. Sein Kursziel für Intel hob er von 32 auf 34 US-Dollar, blieb aber bei seinem Votum "Market-Perform"./ajx/he