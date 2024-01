AKTIE IM FOKUS: Hohes Kursziel, Portfolio-Empfehlung treiben Süss an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein deutlich erhöhtes Kursziel von Stifel hat am Donnerstag dem Kurs von Süss Microtec Auftrieb verliehen. An der Spitze des SDax ging es mit den Aktien um fast 5 Prozent auf 27,50 Euro nach oben. Das von 27 auf 34 Euro angehobene Kursziel räumt den Papieren per Xetra-Schluss am Vortag fast 30 Prozent Aufwärtspotenzial ein.

Hinzu kam eine Empfehlung von Hauck Aufhäuser Investment Banking, die den Titel auf eine Liste von zehn kleineren Werten für das neue Börsenjahr setzte. Der Hersteller mikroelektronischer Komponenten dürfte von einem "Superzyklus" rund um generative Künstliche Intelligenz profitieren, lautete die Begründung für den Optimismus./bek/stk