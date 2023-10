AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials weiter stark - Testen Konsolidierungstrend

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Heidelberg Materials haben am Freitag sogar im schwachen Markt einen Chartausbruch versucht. Die Papiere des Baustoffkonzerns legten um fast 2 Prozent zu auf 75,06 Euro. Damit lagen sie hauchdünn über dem Konsolidierungstrend seit dem Jahreshoch bei fast 78 Euro Mitte August.

Analyst Pierre de Fraguier von Goldman Sachs zeigte sich in seinem aktuellen Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang November optimistisch. Er rechnet mit solidem Abschneiden und hob seine Schätzungen für 2023 über die Markterwartungen und Unternehmensziele. Es sei also eine weitere Prognoseerhöhung drin, so de Fraguier.

Sein Kursziel stockte der Goldman-Experte auf 96 Euro auf - an das Zwischenhoch aus dem Jahr 2018./ag/men

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------