AKTIE IM FOKUS: Gute Vorgaben von Davita für FMC

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschend gute Quartalszahlen und ein Gewinnziel 2024 über der Markterwartung von Davita könnten am Mittwoch auch die Aktien von FMC in den Blick rücken. Die Papiere des US-Dialyseanbieters gewannen am Vorabend im nachbörslichen Handel 5 Prozent. FMC legten am Morgen auf Tradegate um 2 Prozent zu.

"Davita hat für 2024 einen besseren Ausblick gegeben als erwartet", sagte ein Händler. Die Konsensschätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie liege am unteren Rand der neuen Prognosespanne des Unternehmens. Im Schlussquartal habe Davita beim Umsatz besser abgeschnitten als vermutet. Das könne auch der FMC-Aktie einen positiven Impuls geben./bek/jha/