AKTIE IM FOKUS: Global Fashion Group nach Geschäftsverkauf weiter gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Global Fashion Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Modehändlers Global Fashion Group (GFG) knüpfen am Freitag an ihren positiven Vortagestrend an. Auf Tradegate schnellten sie im vorbörslichen Handel um gut 17 Prozent zum Xetra-Schluss hoch auf 1,48 Euro. Ein Händler wertete den Verkauf des Lamoda-Geschäfts mit Aktivitäten in Russland, Kasachstan und Belarus an den Einzelhändler-Investor Iakov Panchenko positiv.

Am Vortag hatten sich die Anteile des ehemaligen SDax-Unternehmens bereits um mehr als sieben Prozent verteuert. Der Internetsektor insgesamt hatte von der geplanten Übernahme von Home24 durch XXXLutz profitiert. Für längerfristig in Global Fashion Group investierte Anleger ist der Kursaufschwung aber nur ein schwacher Trost, hatten die Titel im Februar 2021 doch noch zeitweise fast 15 Euro gekostet./ajx/men/zb