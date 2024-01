AKTIE IM FOKUS: Flutter treibt ganzen Sektor an - Kurssprung nach Zahlen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Flutter sind am Donnerstag getrieben von vorgelegten Zahlen nach oben geschnellt. Die Aktie des Glücksspielunternehmens kletterte am Vormittag um elf Prozent nach oben und stützte damit den ganzen Sektor: Der Reise- und Freizeitsektor, dem sie zugerechnet werden, sprang um zuletzt 3,9 Prozent hoch. Er erholte sich damit von seinem Tief seit sechs Wochen. Auch die Papiere des Konkurrenten Entain zogen an der Londoner Börse um etwa fünf Prozent an.

Die Angaben von Flutter zum vierten Quartal waren am Markt gut angekommen, so dass die Aktie nach der Schwäche der vergangenen Wochen auf den höchsten Stand seit September geklettert ist. Das US-Geschäft habe sich einmal mehr sehr stark präsentiert, stellte Analyst Paul Ruddy vom Broker Davy fest. Dies seien gute Vorzeichen für 2024 und darüber hinaus./mf/tih

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------