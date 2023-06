AKTIE IM FOKUS: Evotec stark - Citi: 'Tesla der Biologika-Hersteller?'

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Citigroup hat die Aktien von Evotec an Fronleichnam kräftig angetrieben. Vor allem die Einstufung als mögliches "Tesla der Biologika-Hersteller" klingt reizvoll. Evotec-Papiere kletterten am Donnerstag kurz nach dem Xetra-Start um gut vier Prozent auf 21,99 Euro und damit auf ein weiteres Jahreshoch.

Citi-Analyst Peter Verdult hatte sein Kursziel von 21,00 auf 31,60 Euro massiv erhöht. Im besten Fall hält er gar 48 Euro für möglich. Die Story der hauseigenen Plattform Just - Evotec Biologics, mit der die Bayern seit Jahren werben, habe durch den jüngsten Deal mit der Novartis -Tochter Sandoz enorm an Kontur gewonnen, so Verdult. Für die möglichen 640 Millionen Dollar an Entwicklungs-Meilensteinzahlungen, die der Kontrakt mit den Schweizern vorsehe, sieht er "relativ geringe Risiken"./ag/mis