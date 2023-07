AKTIE IM FOKUS: Erholungsrally von Nikola nach Deal mit Bayotech stockt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nikola haben am Freitag nur kurz an ihre Erholungsrally vom Vortag anknüpfen können. Die Papiere des Lkw-Herstellers waren im frühen Handel noch um fast ein Drittel auf 2,95 US-Dollar in die Höhe geschellt und hatten damit ihr Kursplus von mehr als 60 Prozent vom Donnerstag weiter ausgebaut. Im weiteren Verlauf jedoch rutschen die Papiere in die Verlustzone. Zuletzt stand wieder ein Plus von knapp fünf Prozent zu Buche.

Nikola hatte am Donnerstag einen Deal mit Bayotech zur Förderung einer zuverlässigen Wasserstoffversorgung für kommerzielle Fahrzeugflotten bekannt gegeben. Demnach wird das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren bis zu 50 Wasserstoff-Lkw von Nikola kaufen.

Lieferant der Brennstoffzellen soll der deutsche Automobilzulieferer Bosch sein, mit Nikola als Pilotkunden. Der Entwickler von Nutzfahrzeugen will demzufolge im Herbst einen Lastwagen auf den Markt in Nordamerika bringen, der mit dem System angetrieben wird.

Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Bei der Nutzung von sogenanntem grünen Wasserstoff, der mit Ökostrom erzeugt wird, entstehen keine Treibhausgase. Doch muss zur Herstellung mit großem Energieaufwand Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden.

Die Aktien von Nikola waren vor gut drei Jahren im Hype um Wasserstoff als grünen Energieträger rasant in die Höhe geschnellt und hatten im Juni 2020 ein Rekordhoch bei rund 94 Dollar erreicht. Doch schon im selben Jahr fielen die Anteilsscheine wieder unter 20 Dollar. Danach sackten die Papiere nach und nach ab und erreichten im Juni 2023 ein Rekordtief bei 0,52 Dollar.

Laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg empfehlen aktuell sechs Analysten, bei den Aktien von Nikola erst einmal an der Seitenlinie zu verharren. Nur ein Experte rät zum Kauf./la/gl/ngu