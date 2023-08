AKTIE IM FOKUS: Elmos rutschen Richtung 200-Tage-Linie - H&A stuft ab

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Elmos sind am Montagmorgen um mehr als 8 Prozent abgetaucht auf 71,60 Euro. Die Aktien des Halbleiterherstellers steuern damit wieder auf ihre 200-Tage-Linie bei etwas über 69 Euro zu.

Analyst Jonah Emerson von Hauck Aufhäuser strich in einer aktuellen Studie seine Kaufempfehlung und kappte sein Kursziel auf 85 Euro. Die jüngsten Geschäftszahlen von Infineon lassen seiner Einschätzung nach eher negative Rückschlüsse zu. Denn eine Normalisierung der Fahrzeugpreise bei nachlassenden Lieferkettenproblemen brächten die Hersteller wieder in eine bessere Position, um bei den Zulieferern die Schrauben anzuziehen, so Emerson. Zudem werde sich die eigentlich sinnvolle Trennung von der Waferproduktion in Dortmund erst mittelfristig auszahlen./ag/mis