AKTIE IM FOKUS: Dow-Verlierer Walgreens nach Quartalszahlen erneut Schlusslicht

NEW YORK (dpa-AFX) - Schwache Quartalszahlen von Walgreens Boots Alliance haben den Anlegern im noch jungen neuen Jahr einen weiteren Grund zu Frust und Enttäuschung geliefert. Das Papier der Drogerie- und Apothekenkette war 2023 im Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Minus von 30 Prozent bereits am schlechtesten gelaufen. Nun sackte es am Donnerstag um weitere 9,8 Prozent auf 23,08 US-Dollar ab. Mit einem Minus von rund zwölf Prozent seit dem Jahresstart belegt Walgreens aktuell schon wieder den letzten Platz.

Von ihren Erholungsgewinnen im Dezember hat die Aktie damit inzwischen rund 62 Prozent eingebüßt und stehen an einer wichtigen Unterstützung. Das Chartbild droht sich weiter einzutrüben, sollte sie darunter fallen. Zudem testet das Papier die 50-Tage-Linie, die Signale gibt für den mittelfristigen Trend.

Walgreens spürt Gegenwind durch ein schwieriges Einzelhandelsumfeld in den USA. Den Aktionären kürzte das Unternehmen die Quartalsdividende. Dass die Jahresprognose bestätigt wurde, rückte in den Hintergrund.

Die um die Hälfte gekappte Quartalsdividende komme letztlich doch etwas überraschend, schrieb Analyst Kevin Caliendo von der schweizerischen Bank UBS in einer ersten Einschätzung. Zudem habe sich das Betriebskapital schlecht entwickelt, weshalb auch der freie Barmittelfluss schwach sei./ajx/ck/he