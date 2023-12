AKTIE IM FOKUS: Deutz mit Kurs auf Zwischenhoch von Anfang Dezember

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Deutz haben am Donnerstag auf einen geplanten Zukauf positiv reagiert. Im Nebenwerteindex SDax waren sie am Vormittag mit plus 6,3 Prozent im Favoritenkreis.

Der Motorenbauer will einige Aktivitäten vom Antriebssystem- und Großmotorenbauer Rolls Royce Power Systems übernehmen. Der voraussichtliche Kaufpreis liege im höheren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie es hieß. Der Preis scheine ein Schnäppchen zu sein, sagte ein Händler. Analyst Stefan Augustin von Warburg Research sieht das zwar nicht so, beurteilt den Deal aber insgesamt positiv.

Die Deutz-Aktien machen mit dem aktuellen Kursgewinn ihre jüngste Schwäche wett und laufen in Richtung des Zwischenhochs von Anfang Dezember bei 4,456 Euro. Darüber wäre es der höchste Kurs seit Mitte August. Die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend haben sie inzwischen wieder übersprungen./ajx/jha/