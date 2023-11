AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse kratzen nach Aussagen zu 2026 an 50-Tage-Linie

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aussagen zu den Zielen für 2026 haben die Papiere der Deutschen Börse am Dienstagnachmittag an die 50-Tage-Linie steigen lassen. Diese gilt als Signalgeber für den mittelfristigen Trend, ist aber noch abwärts gerichtet. Unter den Top-Werten im Dax legten die Titel des Börsenbetreibers zuletzt um knapp ein Prozent auf 160,55 Euro zu. Die am Montagabend erfolgte Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms hatte keine positive Wirkung auf den Kurs entfalten können. Der im April nach einem Rekordhoch von gut 186 Euro gestartete Abwärtstrend ist zudem noch nicht gebrochen./ajx/mis