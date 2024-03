AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank auf Zweijahreshoch - Hoffnung auf Einsparungen

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf weitere Sparmaßnahmen hat die Aktien der Deutschen Bank am Dienstag mit 13,69 Euro auf einen weiteren Höchststand seit gut zwei Jahren getrieben. Im laufenden Jahr lagen sie damit 10 Prozent vorn und haben auch den europäischen Bankensektor mit seinem Plus von 7 Prozent abgehängt. In etwa 7 Prozent haben 2024 bisher auch die Aktien der Commerzbank gewonnen.

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing untermauerte am Dienstag auf einer Investorenkonferenz nicht nur bisherige Sparversprechen, sondern stellte auch weitere Einschnitte in Aussicht. Damit traf er den Nerv der Anleger. UBS-Experte Mate Nemes hatte erst jüngst konstante Fortschritte in der Kostenkontrolle als entscheidenden Punkt der Anlagestory hervorgehoben.

Die Deutsche Bank legt am Donnerstag endgültige Geschäftszahlen für 2023 vor. Auf die Eckdaten hatten die Anleger Anfang Februar positiv reagiert, zwischenzeitlich dann aber noch einmal Kursgewinne mitgenommen./ag/mis/tih