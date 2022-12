AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank nach Empfehlung wieder Richtung Mehr-Monats-Hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gestützt durch eine Empfehlung von Oddo BHF haben Papiere der Deutsche Bank zu Wochenbeginn weiter zugelegt. Am Montag gewannen sie in der ersten Handelsstunde bis zu 2,7 Prozent auf 10,296 Euro. Nach dem Mehr-Monats-Hoch von 10,616 Euro am 25. November waren die Papiere mehr als 7 Prozent gefallen, bevor am Freitagnachmittag wieder Käufer das Ruder in die Hand nahmen.

Analyst Roland Pfänder traut den Papieren mit seinem Kursziel 13 Euro nach deutlich mehr zu und drehte seine bisher negative Einstufung auf "Outperform". Basierend auf unerwartet hohen Zinseinkünften und starker Ertragsdynamik hat er seine Schätzungen für die Frankfurter deutlich angezogen./ag/zb