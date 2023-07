AKTIE IM FOKUS: Covestro steigen - 'FAZ': Goldman Sachs berät bei Adnoc-Offerte

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Medienbericht hat am Dienstag die Spekulationen über die mögliche Übernahme von Covestro durch den Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) befeuert. Die Aktien des deutschen Kunststoffkonzerns waren in der Spitze um 3,5 Prozent in die Höhe geschnellt. Zuletzt stand noch ein Plus von 1,5 Prozent auf 49,51 Euro zu Buche. Damit gehörten sie zu den größten Gewinnern im Dax . Der deutsche Leitindex legte moderat zu.

Laut der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" lässt sich Covestro bei der im Raum stehenden, aber noch nicht offiziellen Adnoc-Offerte von der US-Bank Goldman Sachs beraten. Adnoc wiederum habe den Ex-Banker Klaus Fröhlich von der US-Bank Morgan Stanley mandatiert.

Jüngst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass Adnoc sein Gebot für den Dax-Konzern auf 57 Euro je Aktie erhöht habe. Diese informelle Offerte habe Covestro als zu niedrig abgelehnt, aber prinzipiell Gesprächsbereitschaft signalisiert./la/he