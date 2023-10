AKTIE IM FOKUS: Covestro gefragt - Spekulation über niedrige Adnoc-Hürden

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Covestro sind am Donnerstag von neuen Spekulationen rund um eine mögliche Übernahme durch Abu Dhabi National Oil (Adnoc) angetrieben worden. Zur Mittagszeit zog der Kurs des Chemiekonzerns an und erreichte in der Spitze ein Plus von fast fünf Prozent. Allerdings ebbte der Schwung dann auch wieder ab auf ein Plus von zuletzt einem Prozent. Am Markt herumgereicht wurden Gerüchte, der politische Gegenwind für den Deal könnte kleiner sein als angenommen.

Von der Nachrichtenagentur Bloomberg wurde auf eine Aussage des Berenberg-Analysten Sebastian Bray verwiesen. Demnach sieht dieser ein positives Zeichen darin, dass Vertreter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu einem Staatsbesuch in Deutschland eingeladen seien. Laut dem Experten könnte dies als Zeichen dafür gewertet werden, dass die politischen Hürden eher niedrig ausfallen. Im September hatte Covestro angekündigt, nach wochenlangen Spekulationen Gespräche über eine mögliche Übernahme durch Adnoc aufzunehmen./tih/jha/